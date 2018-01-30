Роберт Паттинсон намерен добиться взаимности от Кэти Перри

Недавно же инсайдер, приближенный к актеру, сделал неожиданное признание. Оказывается, Роберт безумно влюблен в певицу Кэти Перри и пытается добиться ее внимания.«Роберт всегда проявлял симпатию к Кэти Перри — они давние друзья. Однако певица настаивала на дружбе. И все равно Роберт для себя решил - он добьется ее.Он понимает, что пока у них все несерьезно. Однако Роберт будет рад, если их отношения перейдут на следующий уровень. Роб сходит по ней с ума! Она его идеал — сильная, независимая, креативная, умная и сексуальная. Полный набор, словом!», - сообщил источник.Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет актер встречался с Талией Барнетт, с которой даже готовился к свадьбе, но влюбленные решили поставить точку в отношениях.