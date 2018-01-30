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Роберт Паттинсон намерен добиться взаимности от Кэти Перри

Вчера, 14:05
В Сети то и дело мелькает имя актера Роберта Паттинсона, который ходит на свидания то с Беллой Хадид, то с Кэти Перри.

Роберт Паттинсон намерен добиться взаимности от Кэти Перри
Недавно же инсайдер, приближенный к актеру, сделал неожиданное признание. Оказывается, Роберт безумно влюблен в певицу Кэти Перри и пытается добиться ее внимания.

«Роберт всегда проявлял симпатию к Кэти Перри — они давние друзья. Однако певица настаивала на дружбе. И все равно Роберт для себя решил - он добьется ее.

Роберт Паттинсон намерен добиться взаимности от Кэти Перри


Он понимает, что пока у них все несерьезно. Однако Роберт будет рад, если их отношения перейдут на следующий уровень. Роб сходит по ней с ума! Она его идеал — сильная, независимая, креативная, умная и сексуальная. Полный набор, словом!», - сообщил источник.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет актер встречался с Талией Барнетт, с которой даже готовился к свадьбе, но влюбленные решили поставить точку в отношениях.

Роберт Паттинсон намерен добиться взаимности от Кэти Перри

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Ключевые слова: Роберт Паттинсон, Кэти Перри

Количество просмотров: 2 028
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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