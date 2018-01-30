Ванесса Паради назначила дату своей свадьбы

По сведениям инсайдера, пара даже назначила дату торжества, и это произойдет 19 июля этого года. На свадьбу приглашены лишь близкие друзья и родные. Но влюбленные пока не торопятся официально сообщать об этом, чтобы не создавать шумиху.Стоит отметить, что знакомство влюбленных произошло во время совместной работы над картиной "Собака", где Ванесса сыграла одну из главных ролей.