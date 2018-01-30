Стоит отметить, что знакомство влюбленных произошло во время совместной работы над картиной "Собака", где Ванесса сыграла одну из главных ролей.
Ванесса Паради назначила дату своей свадьбы
Вчера, 14:11
Недавно появилась информация о том, что актриса Ванесса Паради собралась замуж за своего бойфренда, режиссера Самюэля Беншетри.
По сведениям инсайдера, пара даже назначила дату торжества, и это произойдет 19 июля этого года. На свадьбу приглашены лишь близкие друзья и родные. Но влюбленные пока не торопятся официально сообщать об этом, чтобы не создавать шумиху.
Стоит отметить, что знакомство влюбленных произошло во время совместной работы над картиной "Собака", где Ванесса сыграла одну из главных ролей.
Стоит отметить, что знакомство влюбленных произошло во время совместной работы над картиной "Собака", где Ванесса сыграла одну из главных ролей.
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Ключевые слова: Ванесса Паради
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Количество просмотров: 2 028
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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