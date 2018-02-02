Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой

Да и кому нужны эти сложности, когда ты - красивая, молодая, финансово самостоятельная, дочку можно оставить маме гражданского мужа, а самой немного развлечься.Чем, собственно, и занимается Алена. Например, свой день рождения Шишкова отпраздновала совсем не дома и в кругу семьи, а в довольно неожиданной компании Павла Дурова и друзей в Дубаи.Уже тогда поползли слухи о том, что Алена вполне могла бы составить достойную пару беглому миллионеру Дурову, который предпочел, после угроз, поступающих от нового руководства сети "ВКонтакте" покинуть Россию.А на днях вышел ролик, где Павел перестал скрывать тот факт, что Алена находится не только в его поле зрения, но является номером один в списке контактов.Рубрика: paparazzi videoЧто ж, если между Аленой и Павлом, действительно, что-то большее, чем дружба - Шишкова сделала даже очень правильный выбор - в России её всегда поддержит отец дочки Тимати, ну, а "за бугром" можно положиться на влиятельного Дурова.Чуть ниже небольшое видео, сделанное во время празднования дня рождения в Дубаи в ноябре 2017 года.