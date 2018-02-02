Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой

Чем, собственно, и занимается Алена. Например, свой день рождения Шишкова отпраздновала совсем не дома и в кругу семьи, а в довольно неожиданной компании Павла Дурова и друзей в Дубаи.
Уже тогда поползли слухи о том, что Алена вполне могла бы составить достойную пару беглому миллионеру Дурову, который предпочел, после угроз, поступающих от нового руководства сети "ВКонтакте" покинуть Россию.
А на днях вышел ролик, где Павел перестал скрывать тот факт, что Алена находится не только в его поле зрения, но является номером один в списке контактов.
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Что ж, если между Аленой и Павлом, действительно, что-то большее, чем дружба - Шишкова сделала даже очень правильный выбор - в России её всегда поддержит отец дочки Тимати, ну, а "за бугром" можно положиться на влиятельного Дурова.
Чуть ниже небольшое видео, сделанное во время празднования дня рождения в Дубаи в ноябре 2017 года.