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Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой

Вчера, 14:56
С тех пор, как Алёна Шишкова родила дочку Тимати, а после пара, якобы, распалась, модели так и не удалось построить стабильных отношений ни с одним из мужчин, которые порой появлялись в её окружении.

Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой
Да и кому нужны эти сложности, когда ты - красивая, молодая, финансово самостоятельная, дочку можно оставить маме гражданского мужа, а самой немного развлечься.

Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой


Чем, собственно, и занимается Алена. Например, свой день рождения Шишкова отпраздновала совсем не дома и в кругу семьи, а в довольно неожиданной компании Павла Дурова и друзей в Дубаи.

Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой


Уже тогда поползли слухи о том, что Алена вполне могла бы составить достойную пару беглому миллионеру Дурову, который предпочел, после угроз, поступающих от нового руководства сети "ВКонтакте" покинуть Россию.

А на днях вышел ролик, где Павел перестал скрывать тот факт, что Алена находится не только в его поле зрения, но является номером один в списке контактов.

Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой


Рубрика: paparazzi video



Что ж, если между Аленой и Павлом, действительно, что-то большее, чем дружба - Шишкова сделала даже очень правильный выбор - в России её всегда поддержит отец дочки Тимати, ну, а "за бугром" можно положиться на влиятельного Дурова.

Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой


Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой


Павел Дуров перестал скрывать связь с Аленой Шишковой


Чуть ниже небольшое видео, сделанное во время празднования дня рождения в Дубаи в ноябре 2017 года.


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Ключевые слова: Алёна Шишкова

Количество просмотров: 5 551
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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