Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного

Конечно, в ролике мужчины не видно, но разве стала бы мама-одиночка мутить шашлыки, да еще с алкоголем на улице без мужчины? Ну, или хотя бы подружек. Не дума. Как-то не в стиле гламурной леди.В комментарии к ролику Евгения отметила, что шашлычки стали семейной выходной традицией, а пиво - безалкогольное.Главное, что хочется узнать подписчикам, кто же этот счастливчик, который смог вновь поселить любовь в сердце Феофилактовой после громкого разрыва с Антоном Гусевым, который ушел к Виктории Романец.Женя понимает интерес публики, поэтому порой шутит на эту тему, размещая фотографию "любимого"."Ну всё! Просили показать меня Вам моего мужчину... я решилась! Вот он! Он такой понимающий и заботливый".После такого поста, некоторые поклонники даже обиделись на красотку, сказав, что искренне переживают и радуются за неё, а Женя буквально стебется над ними.Чтобы не потерять ценных подписчиков, Евгения решила, хоть и мельком, но показать возлюбленного, намекнув на то, что именно с ним она встречает сына Даниэля с занятий и обедает, ожидая окончания учебы малыша.Видимо, Женя считает, что 4% от любимого мужчины - это максимум, что можно показать. Может быть это и правильно.Ниже совершенно не информативное видео, просто песня моя любимая MARUV and BOOSIN - Drunk Groove.Рубрика: paparazzi video