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Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного

Вчера, 15:31
Экс-участница проекта Дом-2 Евгения Феофилактова опубликовала в блоге видео, на котором она со своим возлюбленным жарит шашлыки и пьет пиво.

Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного


Конечно, в ролике мужчины не видно, но разве стала бы мама-одиночка мутить шашлыки, да еще с алкоголем на улице без мужчины? Ну, или хотя бы подружек. Не дума. Как-то не в стиле гламурной леди.

Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного


В комментарии к ролику Евгения отметила, что шашлычки стали семейной выходной традицией, а пиво - безалкогольное.

Главное, что хочется узнать подписчикам, кто же этот счастливчик, который смог вновь поселить любовь в сердце Феофилактовой после громкого разрыва с Антоном Гусевым, который ушел к Виктории Романец.

Женя понимает интерес публики, поэтому порой шутит на эту тему, размещая фотографию "любимого".

"Ну всё! Просили показать меня Вам моего мужчину... я решилась! Вот он! Он такой понимающий и заботливый".

Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного


После такого поста, некоторые поклонники даже обиделись на красотку, сказав, что искренне переживают и радуются за неё, а Женя буквально стебется над ними.

Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного


Чтобы не потерять ценных подписчиков, Евгения решила, хоть и мельком, но показать возлюбленного, намекнув на то, что именно с ним она встречает сына Даниэля с занятий и обедает, ожидая окончания учебы малыша.

Видимо, Женя считает, что 4% от любимого мужчины - это максимум, что можно показать. Может быть это и правильно.

Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного


Ниже совершенно не информативное видео, просто песня моя любимая MARUV and BOOSIN - Drunk Groove.

Рубрика: paparazzi video


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Ключевые слова: Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 7 332
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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Евгения Феофилактова пьет пиво и жарит шашлыки в компании возлюбленного Экс-участница проекта Дом-2 Евгения Феофилактова опубликовала в блоге видео, на котором она со своим возлюбленным жарит шашлыки и пьет пиво.
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