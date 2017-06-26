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Памела Андерсон впервые поведала о своём возлюбленном, ради которого она покинула США

Сегодня, 03:05
50-летняя актриса Памела Андерсон нашла мужчину мечты в лице 32-летнего футболиста, о чём и рассказала в свежем интервью.

Памела Андерсон впервые поведала о своём возлюбленном, ради которого она покинула США
Первые упоминания о новом романе знаменитой актрисы и футболиста Адиля Рами появились почти полгода назад. Однако тогда никто и предположить не мог, что ради своего избранника Памела решится на переезд из Лос-Анджелеса во французский Марсель, где Рами играет за команду "Олимпик".

Памела Андерсон впервые поведала о своём возлюбленном, ради которого она покинула США


Теперь сладкая парочка по-настоящему неразлучна - Андерсон не пропускает ни одного матча Рами. "Он называет меня "инопланетянкой" и говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение. Я совершенно не чувствую нашу разницу в возрасте" - говорит актриса и добавляет: "Я очень хотела начать новую жизнь и счастлива, что встретила Адиля. Мне нравится жизнь во Франции - я даже самостоятельно закупаю продукты и готовлю для нас ужин".

Памела Андерсон впервые поведала о своём возлюбленном, ради которого она покинула США


Едва освоившись в новой стране, Андерсон, будучи ярой защитницей животных, уже принялась за дело - она открыла вегетарианский ресторан в Сен-Тропе. В нём, кроме прочего, будет подаваться особое шампанское, также недавно выпущенное Памелой.

Памела Андерсон впервые поведала о своём возлюбленном, ради которого она покинула США

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Ключевые слова: Памела Андерсон, Адиль Рами

Количество просмотров: 858
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, the sun, daily mail

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