Юрий Жирков с супругой отпраздновали десятилетие своей свадьбы

На днях супруги устроили праздник в честь десятилетия своего брака, пригласив на них близких друзей. Пара считается одной из самых крепких и всегда поражает идиллией в отношениях.«На самом деле все очень символично. Впервые за десять лет, в годовщину нашей свадьбы, мы с Юрой оказались вместе, обычно он был на сборах. Но в этом году все получилось удачно и муж выбрался, чтобы провести этот знаковый день вместе. Вечеринку устроили буквально за пару часов, обзвонив наших близких друзей и собрав их в ресторане. Почти весь вечер вспоминали, как я сказала Юре "да" и как мы классно погуляли на нашем торжестве», — поведала Инна.Супруги до сих пор признаются в любви друг к другу, они смогли сохранить романтику в своих отношениях.