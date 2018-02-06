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Юрий Жирков с супругой отпраздновали десятилетие своей свадьбы

Сегодня, 10:55
Известный футболист Юрий Жирков вот уже десять лет счастлив в браке со своей супругой Инной.

Юрий Жирков с супругой отпраздновали десятилетие своей свадьбы
На днях супруги устроили праздник в честь десятилетия своего брака, пригласив на них близких друзей. Пара считается одной из самых крепких и всегда поражает идиллией в отношениях.

Юрий Жирков с супругой отпраздновали десятилетие своей свадьбы


«На самом деле все очень символично. Впервые за десять лет, в годовщину нашей свадьбы, мы с Юрой оказались вместе, обычно он был на сборах. Но в этом году все получилось удачно и муж выбрался, чтобы провести этот знаковый день вместе. Вечеринку устроили буквально за пару часов, обзвонив наших близких друзей и собрав их в ресторане. Почти весь вечер вспоминали, как я сказала Юре "да" и как мы классно погуляли на нашем торжестве», — поведала Инна.

Супруги до сих пор признаются в любви друг к другу, они смогли сохранить романтику в своих отношениях.

Юрий Жирков с супругой отпраздновали десятилетие своей свадьбы

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Ключевые слова: Юрий Жирков

Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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