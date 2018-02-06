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Памела Андерсон впервые решилась на разговор о молодом бойфренде

Сегодня, 11:04
Около полугода назад весь мир узнал о новом романе знаменитой актрисы Памелы Андерсон.

Памела Андерсон впервые решилась на разговор о молодом бойфренде
Новым бойфрендом 50-летней звезды оказался 32-летний фуболист Адиль Рами. В недавнем интервью Памела впервые решилась на откровенный разговор о своем новом возлюбленном.

Памела Андерсон впервые решилась на разговор о молодом бойфренде


"Он называет меня "инопланетянкой". Говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение", - сообщила Андерсон.

Влюбленные счастливы друг с другом и считают, что разница в возрасте не должна быть помехой искренним чувствам.

Памела Андерсон впервые решилась на разговор о молодом бойфренде

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Ключевые слова: Памела Андерсон

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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