Памела Андерсон впервые решилась на разговор о молодом бойфренде

Новым бойфрендом 50-летней звезды оказался 32-летний фуболист Адиль Рами. В недавнем интервью Памела впервые решилась на откровенный разговор о своем новом возлюбленном."Он называет меня "инопланетянкой". Говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение", - сообщила Андерсон.Влюбленные счастливы друг с другом и считают, что разница в возрасте не должна быть помехой искренним чувствам.