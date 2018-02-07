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Бритни Спирс разместила совместное фото с бойфендом в честь их годовщины отношений

Сегодня, 09:10
Личная жизнь популярной певицы Бритни Спирс наконец-то наладилась, что, несомненно, можно заметить по ее счастливому виду.

Бритни Спирс разместила совместное фото с бойфендом в честь их годовщины отношений
Исполнительница вот уже год находится в отношениях с Сэмом Асгари. В честь этого знаменательного дня Бритни поделилась совместной фотографией со своим бойфрендом.

Бритни Спирс разместила совместное фото с бойфендом в честь их годовщины отношений


"Уже больше года я вместе с этим мужчиной. Каждый день он вдохновляет меня становиться лучше, и это делает меня самой счастливой девушкой в мире", - подписала снимок Спирс.

В последнее время в Сети активно обсуждают возможную помолвку пары, но сами влюбленные отказываются комментировать данную информацию.

Бритни Спирс разместила совместное фото с бойфендом в честь их годовщины отношений

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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 1 989
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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