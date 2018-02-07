Бритни Спирс разместила совместное фото с бойфендом в честь их годовщины отношений

Личная жизнь популярной певицы Бритни Спирс наконец-то наладилась, что, несомненно, можно заметить по ее счастливому виду.
Исполнительница вот уже год находится в отношениях с Сэмом Асгари. В честь этого знаменательного дня Бритни поделилась совместной фотографией со своим бойфрендом.
"Уже больше года я вместе с этим мужчиной. Каждый день он вдохновляет меня становиться лучше, и это делает меня самой счастливой девушкой в мире", - подписала снимок Спирс.
В последнее время в Сети активно обсуждают возможную помолвку пары, но сами влюбленные отказываются комментировать данную информацию.
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