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Регина Тодоренко прокомментировала свой роман с Владом Топаловым

Сегодня, 11:47
Некоторое время назад в Сети появилась информация о романе телеведущей Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым.

Регина Тодоренко прокомментировала свой роман с Владом Топаловым
Такой вывод был сделан после одного из интервью девушки. Регина наконец-то решила пролить свет на данную информацию и раскрыть правду. Оказалось, что между ней и Владом ничего нет.

Регина Тодоренко прокомментировала свой роман с Владом Топаловым


«С Владом нас связывает театральная постановка "Заложи жену в ломбард", премьера которой состоялась в Москве в конце августа. В ней мы играем влюбленную пару. Видимо, мы были так органичны и так убедительны в этих образах, что зрители, пришедшие на спектакль, поверили в существование чувств между нами вне сцены и с легкостью перенесли их в настоящую жизнь», - призналась Тодоренко.

Напомним, что Регина несколько лет была в отношениях с продюсером Никитой Трякиным, но в конце прошлого лета они расстались. После этого девушке и начали приписывать новые романы.

Регина Тодоренко прокомментировала свой роман с Владом Топаловым

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Ключевые слова: Регина Тодоренко, Влад Топалов

Количество просмотров: 4 069
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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