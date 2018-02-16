Петр Федоров счастлив в отношениях с участницей популярного шоу

Но в День всех влюбленных актер поздравил своих фанатов с праздником и разместил снимок со своей возлюбленной. Петр не стал подписывать имя своей девушки, но поклонники практически сразу же поняли, кто она.Девушкой Петра оказалась Анна Соколова, которая принимала участие в популярном телепроекте "Топ-модель по-русски". Также и на странице девушки в последнее время начали появляться совместные фотографии с избранником.