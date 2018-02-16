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Петр Федоров счастлив в отношениях с участницей популярного шоу

Сегодня, 08:27
Известный актер Петр Федоров старается не распространяться о своей личной жизни.

Петр Федоров счастлив в отношениях с участницей популярного шоу
Но в День всех влюбленных актер поздравил своих фанатов с праздником и разместил снимок со своей возлюбленной. Петр не стал подписывать имя своей девушки, но поклонники практически сразу же поняли, кто она.

Петр Федоров счастлив в отношениях с участницей популярного шоу


Девушкой Петра оказалась Анна Соколова, которая принимала участие в популярном телепроекте "Топ-модель по-русски". Также и на странице девушки в последнее время начали появляться совместные фотографии с избранником.

Петр Федоров счастлив в отношениях с участницей популярного шоу

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Ключевые слова: Петр Федоров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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