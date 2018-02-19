Рядом с новым возлюбленным Анастасия Волочкова перестала эпатировать общественность

Теперь же Анастасия счастлива в новых отношениях с простым программистом Михаилом. По мнению многих поклонников, новый роман пошел звезде на пользу.Волочкова сейчас даже светится от счастье, выглядит гораздо моложе, да и скандальные фотографии перестали появляться на ее странице, которые и чаще всего критиковались пользователями Сети. Теперь Балерина делится со своими подписчиками романтичными фотографиями с новым возлюбленным.