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Рядом с новым возлюбленным Анастасия Волочкова перестала эпатировать общественность

Сегодня, 08:38
Довольно часто известная балерина Анастасия Волочкова подвергалась жесткой критике за свои фотографии в Инстаграм.

Рядом с новым возлюбленным Анастасия Волочкова перестала эпатировать общественность
Теперь же Анастасия счастлива в новых отношениях с простым программистом Михаилом. По мнению многих поклонников, новый роман пошел звезде на пользу.

Рядом с новым возлюбленным Анастасия Волочкова перестала эпатировать общественность


Волочкова сейчас даже светится от счастье, выглядит гораздо моложе, да и скандальные фотографии перестали появляться на ее странице, которые и чаще всего критиковались пользователями Сети. Теперь Балерина делится со своими подписчиками романтичными фотографиями с новым возлюбленным.

Рядом с новым возлюбленным Анастасия Волочкова перестала эпатировать общественность

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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