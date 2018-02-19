Волочкова сейчас даже светится от счастье, выглядит гораздо моложе, да и скандальные фотографии перестали появляться на ее странице, которые и чаще всего критиковались пользователями Сети. Теперь Балерина делится со своими подписчиками романтичными фотографиями с новым возлюбленным.
Рядом с новым возлюбленным Анастасия Волочкова перестала эпатировать общественность
Сегодня, 08:38
Довольно часто известная балерина Анастасия Волочкова подвергалась жесткой критике за свои фотографии в Инстаграм.
Теперь же Анастасия счастлива в новых отношениях с простым программистом Михаилом. По мнению многих поклонников, новый роман пошел звезде на пользу.
Волочкова сейчас даже светится от счастье, выглядит гораздо моложе, да и скандальные фотографии перестали появляться на ее странице, которые и чаще всего критиковались пользователями Сети. Теперь Балерина делится со своими подписчиками романтичными фотографиями с новым возлюбленным.
Волочкова сейчас даже светится от счастье, выглядит гораздо моложе, да и скандальные фотографии перестали появляться на ее странице, которые и чаще всего критиковались пользователями Сети. Теперь Балерина делится со своими подписчиками романтичными фотографиями с новым возлюбленным.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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