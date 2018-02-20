Актриса выбрала для выхода на красную дорожку черное платье-бюстье, которое отлично сидело на ее фигуре. Она очень эффектно смотрелась рядом с Маричем, который в фильме сыграл Сергея Довлатова.
Светлана Ходченкова поделилась совместным снимком с коллегой, спровоцировав слухи о новом романе
Сегодня, 08:33
В настоящее время в Берлине проходит кинофестиваль, на котором также представлена и российская картина Алексея Германа-младшего "Довлатов".
На показе фильма присутствовали исполнители главных ролей Светлана Ходченкова, Милан Марич, Данила Козловский и Елена Лядова. Светлана появилась в компании коллеги, Милана, в итоге в Сети начали активно обсуждать роман между актерами.
Актриса выбрала для выхода на красную дорожку черное платье-бюстье, которое отлично сидело на ее фигуре. Она очень эффектно смотрелась рядом с Маричем, который в фильме сыграл Сергея Довлатова.
Актриса выбрала для выхода на красную дорожку черное платье-бюстье, которое отлично сидело на ее фигуре. Она очень эффектно смотрелась рядом с Маричем, который в фильме сыграл Сергея Довлатова.
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Ключевые слова: Светлана Ходченкова
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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