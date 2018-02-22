Юлианна Караулова поведала о том, почему не торопится сыграть свадьбу

Но до сих пор молодые люди не определились с датой бракосочетания. Свадьба планировалась в Грузии весной прошлого года, но в итоге она была перенесена на неопределенное время из-за напряженного рабочего графика артистки.«Если уж делать свадьбу, то хорошую, сказочную. Ведь хочется верить, что она будет единственной в жизни. И вот мы стали встречаться с разными агентствами, договариваться с отелями… Но чем сильнее погружались во все это, тем больше убеждались, что организация свадьбы - огромная работа. Я не такой человек, чтобы все отдать на откуп агентству, мне надо самой контролировать. К нам должны были приехать очень уважаемые, публичные люди, и мы не могли ударить перед ними в грязь лицом. А уверенности, что всех наших гостей достойно встретят, довезут до места, разместят и покормят, все-таки не было. В общем, стало понятно, что затея с горами Грузии - серьезная нервотрепка», - заявила Караулова.Юлианна вспомнила, что до этого получала предложение руки и сердца два раза, но замуж так и не вышла.