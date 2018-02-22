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Юлианна Караулова поведала о том, почему не торопится сыграть свадьбу

Сегодня, 09:23
На съемках новогоднего шоу популярная певица Юлианна Караулова получила от своего избранника предложение руки и сердца.

Юлианна Караулова поведала о том, почему не торопится сыграть свадьбу
Но до сих пор молодые люди не определились с датой бракосочетания. Свадьба планировалась в Грузии весной прошлого года, но в итоге она была перенесена на неопределенное время из-за напряженного рабочего графика артистки.

Юлианна Караулова поведала о том, почему не торопится сыграть свадьбу


«Если уж делать свадьбу, то хорошую, сказочную. Ведь хочется верить, что она будет единственной в жизни. И вот мы стали встречаться с разными агентствами, договариваться с отелями… Но чем сильнее погружались во все это, тем больше убеждались, что организация свадьбы - огромная работа. Я не такой человек, чтобы все отдать на откуп агентству, мне надо самой контролировать. К нам должны были приехать очень уважаемые, публичные люди, и мы не могли ударить перед ними в грязь лицом. А уверенности, что всех наших гостей достойно встретят, довезут до места, разместят и покормят, все-таки не было. В общем, стало понятно, что затея с горами Грузии - серьезная нервотрепка», - заявила Караулова.

Юлианна вспомнила, что до этого получала предложение руки и сердца два раза, но замуж так и не вышла.

Юлианна Караулова поведала о том, почему не торопится сыграть свадьбу

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Ключевые слова: Юлианна Караулова

Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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