Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мария Куликова поведала о положительных качествах нового возлюбленного

Сегодня, 09:02
Известная актриса Мария Куликова не любит распространяться о своей личной жизни, предпочитая оставлять ее в тайне.

Мария Куликова поведала о положительных качествах нового возлюбленного
Мария не скрывает, что ее сердце не свободно, но признаваться, кто же ее бойфренд не собирается. Недавно актриса призналась, что пока даже не задумывается о свадьбе, но не исключает такой возможности.

Мария Куликова поведала о положительных качествах нового возлюбленного


«Он образованный, у него два высших образования… Но выходить замуж не вижу смысла, потому что все эти галочки, штампы, печати, мы уже все через это прошли. Если в какой-то момент захочется праздника, мы полетим на океан и где-то там обвенчаемся – почему нет? – поделилась в интервью Куликова. – То есть у меня нет такого: никогда и ни за что! Просто в данный момент я об этом не думаю. Свадьбу ведь нужно планировать. А любой план убивает праздник».

Напомним, что в предыдущем браке с актером Денисом Матросовым Мария родила сына Ивана, которому сейчас шесть лет.

Мария Куликова поведала о положительных качествах нового возлюбленного

← Агату Муцениеце на съемках детского "... Валерий Гаркалин попал в больницу →

Ключевые слова: Мария Куликова

Количество просмотров: 2 704
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Мария Куликова чувствует себя виноватой, что мало времени уделяла сыну
Мария Куликова отказывается представлять нового избранника общественности
Мария Куликова делала ремонт на протяжении трех лет
Мария Голубкина еще не приняла решение, выходить ли замуж за Бориса Ливанова
Самое популярное за неделю

Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга Летом прошлого года у звезд телепроекта "Дом-2" Таты и Валерия Блюменкранцев родилась очаровательная дочка Беатриса.
Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына 14 марта 2015 года скончался сын известных актеров Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрей.
Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню На прошлой неделе популярный певец Григорий Лепс презентовал новую песню «За…шие рожи», которая была неоднозначно воспринята общественностью.
Армен Джигарханян намерен взыскать у Виталины Цымбалюк-Романовской 15 миллионов Длительное время продолжается конфликт между бывшими супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Альбина Джанабаева опубликовала снимок подросшего сына от Валерия Меладзе Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева старается не распространяться о своей личной жизни.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.