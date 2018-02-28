Мария Куликова поведала о положительных качествах нового возлюбленного

Мария не скрывает, что ее сердце не свободно, но признаваться, кто же ее бойфренд не собирается. Недавно актриса призналась, что пока даже не задумывается о свадьбе, но не исключает такой возможности.«Он образованный, у него два высших образования… Но выходить замуж не вижу смысла, потому что все эти галочки, штампы, печати, мы уже все через это прошли. Если в какой-то момент захочется праздника, мы полетим на океан и где-то там обвенчаемся – почему нет? – поделилась в интервью Куликова. – То есть у меня нет такого: никогда и ни за что! Просто в данный момент я об этом не думаю. Свадьбу ведь нужно планировать. А любой план убивает праздник».Напомним, что в предыдущем браке с актером Денисом Матросовым Мария родила сына Ивана, которому сейчас шесть лет.