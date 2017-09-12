Сергей также прошёл через развод, у него есть трое детей от предыдущего брака. Демчев признался, что ему удалось завоевать доверие сына Эвелины Семёна: "Он очень добрый и воспитанный малыш".
Эвелина Бледанс впервые поведала о новом возлюбленном
Вчера, 19:57
Телеведущая Эвелина Бледанс пережила развод со своим супругом и нашла новую любовь.
Счастливый брак Эвелины Бледанс и Александра Семина распался в прошлом году, однако уже тогда актриса призналась, что готова к новым отношениям и уже ищет свою любовь. Похоже, поиски принесли результат - новым избранником 48-летней звезды стал бизнесмен Сергей Демчев.
Сергей также прошёл через развод, у него есть трое детей от предыдущего брака. Демчев признался, что ему удалось завоевать доверие сына Эвелины Семёна: "Он очень добрый и воспитанный малыш".
Сергей также прошёл через развод, у него есть трое детей от предыдущего брака. Демчев признался, что ему удалось завоевать доверие сына Эвелины Семёна: "Он очень добрый и воспитанный малыш".
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Ключевые слова: Эвелина Бледанс
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Количество просмотров: 3 666
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, архивы пресс-служб
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Автор фото: instagram, vk.com, архивы пресс-служб
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