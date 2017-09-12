Эвелина Бледанс впервые поведала о новом возлюбленном

Счастливый брак Эвелины Бледанс и Александра Семина распался в прошлом году, однако уже тогда актриса призналась, что готова к новым отношениям и уже ищет свою любовь. Похоже, поиски принесли результат - новым избранником 48-летней звезды стал бизнесмен Сергей Демчев.Сергей также прошёл через развод, у него есть трое детей от предыдущего брака. Демчев признался, что ему удалось завоевать доверие сына Эвелины Семёна: "Он очень добрый и воспитанный малыш".