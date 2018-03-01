Дженнифер Лоуренс раскрыла правду о романе с Крисом Праттом

После выхода на экране фильма "Пассажиры", где главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, в Сети начали появляться слухи об их романе.
Дженнифер обвинили в том, что именно она стала причиной разрыва Криса со своей супругой Анной Фарис. Недавно же актриса решила прокомментировать данную информацию, заявив, что у них с Прэттом никогда ничего не было.
"У меня никогда не было любовной связи с Крисом Праттом. Он развелся с женой спустя два года после съемок картины, а все принялись обвинять меня", - заявила Лоуренс.
Хотя экс-супруга Криса никогда не верила в эти разговоры и даже в одном интервью назвала Дженнифер своей подругой.
Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс
, Крис Пратт
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр из фильма
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