Дженнифер Лоуренс раскрыла правду о романе с Крисом Праттом

Дженнифер обвинили в том, что именно она стала причиной разрыва Криса со своей супругой Анной Фарис. Недавно же актриса решила прокомментировать данную информацию, заявив, что у них с Прэттом никогда ничего не было."У меня никогда не было любовной связи с Крисом Праттом. Он развелся с женой спустя два года после съемок картины, а все принялись обвинять меня", - заявила Лоуренс.Хотя экс-супруга Криса никогда не верила в эти разговоры и даже в одном интервью назвала Дженнифер своей подругой.