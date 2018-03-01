Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дженнифер Лоуренс раскрыла правду о романе с Крисом Праттом

Вчера, 15:48
После выхода на экране фильма "Пассажиры", где главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, в Сети начали появляться слухи об их романе.

Дженнифер Лоуренс раскрыла правду о романе с Крисом Праттом
Дженнифер обвинили в том, что именно она стала причиной разрыва Криса со своей супругой Анной Фарис. Недавно же актриса решила прокомментировать данную информацию, заявив, что у них с Прэттом никогда ничего не было.

Дженнифер Лоуренс раскрыла правду о романе с Крисом Праттом


"У меня никогда не было любовной связи с Крисом Праттом. Он развелся с женой спустя два года после съемок картины, а все принялись обвинять меня", - заявила Лоуренс.

Хотя экс-супруга Криса никогда не верила в эти разговоры и даже в одном интервью назвала Дженнифер своей подругой.

Дженнифер Лоуренс раскрыла правду о романе с Крисом Праттом

← Полина Гагарина поделилась фотографи... Сын Натальи Водяновой написал ей трог... →

Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт

Количество просмотров: 3 289
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из фильма

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Дженнифер Лоуренс шокировала, сообщив, что у нее нет аттестата школы
Анна Фэрис сообщила причины развода с Крисом Праттом
Дженнифер Лоуренс разлучила Криса Пратта с женой
Дженнифер Лоурес появилась на страницах Glamour
Самое популярное за неделю

Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном 34-летняя успешная леди Алина Кабаева может похвастаться успехами, как в спорте, так и в бизнесе. Поэтому она имеет полное право давать советы другим.
Карина Мишулина подала на брата Тимура Еремеева иск за клевету Сегодня, 1 марта Карина Мишулина и Тимур Еремеев встретились в суде.
Ирина Шейк опубликовала снимки в нижнем белье Модель Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для бельевого бренда.
Беременная Ева Лонгория впервые поделилась своим самочувствием В настоящее время известная актриса Ева Лонгория находится на шестом месяце беременности, и будущий ребенок будет первым для 42-летней звезды.
Сын Натальи Водяновой написал ей трогательное обращение на день рождения Вчера, 28 февраля, день рождения праздновала знаменитая модель Наталья Водянова, которой исполнилось 36 лет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.