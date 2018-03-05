Стоит отметить, что Иман и Шепард начали встречаться полтора года назад, а спустя год молодой человек попросил у своей возлюбленной руки и сердца, на что она ответила согласием. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и сочетались узами брака уже через несколько месяцев после помолвки.
Шанель Иман узаконила отношения с избранником
Сегодня, 08:42
Ангел Victoria’s Secret, модель Шанель Иман на днях сыграла свадьбу со своим избранником, игроком в американский футбол Стерлингом Шепардом.
Пара не стала закатывать шумное торжество, лишь посидев в кругу семьи и друзей. Недавно в Сети были опубликованы фотографии со свадьбы, на которых молодожены выглядят по-настоящему счастливыми.
Стоит отметить, что Иман и Шепард начали встречаться полтора года назад, а спустя год молодой человек попросил у своей возлюбленной руки и сердца, на что она ответила согласием. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и сочетались узами брака уже через несколько месяцев после помолвки.
Стоит отметить, что Иман и Шепард начали встречаться полтора года назад, а спустя год молодой человек попросил у своей возлюбленной руки и сердца, на что она ответила согласием. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и сочетались узами брака уже через несколько месяцев после помолвки.
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Ключевые слова: Шанель Иман
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Количество просмотров: 975
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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