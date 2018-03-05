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Шанель Иман узаконила отношения с избранником

Сегодня, 08:42
Ангел Victoria’s Secret, модель Шанель Иман на днях сыграла свадьбу со своим избранником, игроком в американский футбол Стерлингом Шепардом.

Шанель Иман узаконила отношения с избранником
Пара не стала закатывать шумное торжество, лишь посидев в кругу семьи и друзей. Недавно в Сети были опубликованы фотографии со свадьбы, на которых молодожены выглядят по-настоящему счастливыми.

Шанель Иман узаконила отношения с избранником


Стоит отметить, что Иман и Шепард начали встречаться полтора года назад, а спустя год молодой человек попросил у своей возлюбленной руки и сердца, на что она ответила согласием. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и сочетались узами брака уже через несколько месяцев после помолвки.

Шанель Иман узаконила отношения с избранником

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Ключевые слова: Шанель Иман

Количество просмотров: 975
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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