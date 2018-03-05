Шанель Иман узаконила отношения с избранником

Пара не стала закатывать шумное торжество, лишь посидев в кругу семьи и друзей. Недавно в Сети были опубликованы фотографии со свадьбы, на которых молодожены выглядят по-настоящему счастливыми.Стоит отметить, что Иман и Шепард начали встречаться полтора года назад, а спустя год молодой человек попросил у своей возлюбленной руки и сердца, на что она ответила согласием. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и сочетались узами брака уже через несколько месяцев после помолвки.