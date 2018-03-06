Поклонники наконец-то нашли доказательства романа Насти Каменских и Потапа

На днях же Потап пришел в гости к своим друзьям, опубликовав фотографию, на которой он позирует с собачкой. Причем фолловеры сразу же поняли, что это питомец Насти, таким образом получив подтверждение своих предположений о романе пары.«Палево с собакой», «Эх, эта собака, спалила вас», «То чувство, когда это собака Насти», «И Настя стоит за кадром…», «Да Потап с Настей вместе давным-давно! Когда еще было видео с отдыха, где засняли, как они целовались, а потом заговорили про развод Потапа. А если есть собака Насти с Потапом, то понятно, что и Настя с ними», «А собачка-то Каменских», «Ну когда вы уже официально объявите о ваших отношениях», «Тут не хватает Насти! И тогда будут две самые крутые семейки», - пишут в комментариях пользователи Сети.Напомним, что два года назад Потап развелся со своей супругой, и тогда начали ходить слухи о его романе с Настей Каменских, причем они много времени проводят вместе.