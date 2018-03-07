Олег Майами рассказал о расставании с Настей Ивлеевой

Тогда Олега обвинили в том, что он пытается пропиариться за счет отношений с телеведущей. На днях же артист рассказал правду о том, что же его связывало с Настей, оказалось, что они расстались некоторое время назад.«Мы с Настей не вместе с недавнего времени. Ходит много версий – пиар, не пиар. Я никогда не пытался за счет кого-то пиариться. У нас с Настей давнишняя история, те, кто смотрят «ДХ», помнят, как я признавался ей в любви. С того времени мы начали общаться. И потом так получилось, что начали встречаться, но не афишировали это. Просто были вдвоем. А потом так все… У Насти много работы, у меня тоже. Как-то вот не срастается», – поделился Олег.Молодой человек признался, что уже не свободен, у него появилась новая девушка, но раскрывать подробности отказался.