Илья Яббаров не может связать себя узами брака с избранницей

Участники реалити-шоу только недавно начали строить отношения, но уже готовы официально стать мужем и женой. Но пара не смогла подать заявление в загс, так как Илья забыл свидетельство о расторжении предыдущего брака.«Я спросила, серьезно ли это и можно расценивать как предложение, и он ответил: «Да». Я ехала в ЗАГС счастливая, плакала от счастья, что добилась своего. Приезжаем туда, нам говорят о документах. Так как он был женат, ему не хватало свидетельства о расторжении брака. Можно было, конечно, подать заявление сейчас, и копию бы прислали через месяц. Либо был вариант, чтобы его мама выслала свидетельство, так как оно у нее», - поделилась девушка.Напомним, что лишь недавно Илья пытался построить отношения с младшей сестрой своей экс-возлюбленной Ольги Рапунцель Аленой.