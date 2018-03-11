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Илья Яббаров не может связать себя узами брака с избранницей

Вчера, 17:41
Недавно поклонники главной телестройки страны были удивлены, узнав о намерении Ильи Яббарова и Ольги Жариковой пожениться.

Илья Яббаров не может связать себя узами брака с избранницей
Участники реалити-шоу только недавно начали строить отношения, но уже готовы официально стать мужем и женой. Но пара не смогла подать заявление в загс, так как Илья забыл свидетельство о расторжении предыдущего брака.

Илья Яббаров не может связать себя узами брака с избранницей


«Я спросила, серьезно ли это и можно расценивать как предложение, и он ответил: «Да». Я ехала в ЗАГС счастливая, плакала от счастья, что добилась своего. Приезжаем туда, нам говорят о документах. Так как он был женат, ему не хватало свидетельства о расторжении брака. Можно было, конечно, подать заявление сейчас, и копию бы прислали через месяц. Либо был вариант, чтобы его мама выслала свидетельство, так как оно у нее», - поделилась девушка.

Напомним, что лишь недавно Илья пытался построить отношения с младшей сестрой своей экс-возлюбленной Ольги Рапунцель Аленой.

Илья Яббаров не может связать себя узами брака с избранницей

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Ключевые слова: Илья Яббаров, Ольга Жарикова

Количество просмотров: 1 820
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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