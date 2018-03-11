Теперь же СМИ активно обсуждают новый роман актрисы. Избранником Эммы стал актер сериала "Хор" Корд Оверстрит. Влюбленные несколько раз были замечены в клубах Лос-Анджелеса, да и афтепати "Оскара" они покинули вместе.
Эмма Уотсон скрывает свой новый роман
Вчера, 18:06
Известная актриса Эмма Уотсон, прославившаяся после съемок в фильмах о Гарри Поттере, не любит распространяться о своей личной жизни.
Свои прошлые отношения с Уильямом Найтом Эмме удавалась скрывать длительное время, только через девять месяцев после начала романа журналисты узнали об этом.
Теперь же СМИ активно обсуждают новый роман актрисы. Избранником Эммы стал актер сериала "Хор" Корд Оверстрит. Влюбленные несколько раз были замечены в клубах Лос-Анджелеса, да и афтепати "Оскара" они покинули вместе.
Теперь же СМИ активно обсуждают новый роман актрисы. Избранником Эммы стал актер сериала "Хор" Корд Оверстрит. Влюбленные несколько раз были замечены в клубах Лос-Анджелеса, да и афтепати "Оскара" они покинули вместе.
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Ключевые слова: Эмма Уотсон
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Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Соцсети
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Автор фото: Instagram, Соцсети
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