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Робин Райт сыграла тайную свадьбу

Вчера, 18:13
Актриса Робин Райт, которая стала звездой после съемок в сериале "Карточный домик", находится в отношениях с менеджером дома моды Saint Laurent Климентом Жиро.

Робин Райт сыграла тайную свадьбу
На днях же западные таблоиды сообщили о том, что актриса связала себя узами брака с возлюбленным. Пара была замечена на прогулке в Париже, и на их пальцах были обручальные кольца.

Робин Райт сыграла тайную свадьбу


О новом романе Робин стало известно осенью прошлого года. Сама актриса воздерживается от комментариев по поводу тайной свадьбы, поэтому поклонникам приходится лишь гадать, правдива ли данная информация.

Робин Райт сыграла тайную свадьбу

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Ключевые слова: Робин Райт

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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