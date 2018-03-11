Робин Райт сыграла тайную свадьбу

На днях же западные таблоиды сообщили о том, что актриса связала себя узами брака с возлюбленным. Пара была замечена на прогулке в Париже, и на их пальцах были обручальные кольца.О новом романе Робин стало известно осенью прошлого года. Сама актриса воздерживается от комментариев по поводу тайной свадьбы, поэтому поклонникам приходится лишь гадать, правдива ли данная информация.