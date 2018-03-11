О новом романе Робин стало известно осенью прошлого года. Сама актриса воздерживается от комментариев по поводу тайной свадьбы, поэтому поклонникам приходится лишь гадать, правдива ли данная информация.
Робин Райт сыграла тайную свадьбу
Вчера, 18:13
Актриса Робин Райт, которая стала звездой после съемок в сериале "Карточный домик", находится в отношениях с менеджером дома моды Saint Laurent Климентом Жиро.
На днях же западные таблоиды сообщили о том, что актриса связала себя узами брака с возлюбленным. Пара была замечена на прогулке в Париже, и на их пальцах были обручальные кольца.
О новом романе Робин стало известно осенью прошлого года. Сама актриса воздерживается от комментариев по поводу тайной свадьбы, поэтому поклонникам приходится лишь гадать, правдива ли данная информация.
О новом романе Робин стало известно осенью прошлого года. Сама актриса воздерживается от комментариев по поводу тайной свадьбы, поэтому поклонникам приходится лишь гадать, правдива ли данная информация.
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Ключевые слова: Робин Райт
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Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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