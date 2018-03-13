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Джастин Теру после развода положил глаз на свою коллегу

Сегодня, 09:22
Джастин Теру и Дженнифер Энистон так и не озвучили истинную причину своего развода, поэтому в Сети появляются различные слухи.

Джастин Теру после развода положил глаз на свою коллегу
По новым данным, брак актеров распался из-за его увлечения коллегой, актрисой Оливией Манн. Будучи женатым, Джастин положил глаз на Оливию во время озвучки мультфильма "Лего Ниндзяго".

Джастин Теру после развода положил глаз на свою коллегу


Дженнифер была возмущена интересом супруга, он мог подолгу рассказывать о том, какая же талантливая Оливия. Возможно именно из-за этого Энистон и решила подать на развод. Теперь же Теру начал встречаться с Манн.

Джастин Теру после развода положил глаз на свою коллегу

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Ключевые слова: Джастин Теру, Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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