Дженнифер была возмущена интересом супруга, он мог подолгу рассказывать о том, какая же талантливая Оливия. Возможно именно из-за этого Энистон и решила подать на развод. Теперь же Теру начал встречаться с Манн.
Джастин Теру после развода положил глаз на свою коллегу
Сегодня, 09:22
Джастин Теру и Дженнифер Энистон так и не озвучили истинную причину своего развода, поэтому в Сети появляются различные слухи.
По новым данным, брак актеров распался из-за его увлечения коллегой, актрисой Оливией Манн. Будучи женатым, Джастин положил глаз на Оливию во время озвучки мультфильма "Лего Ниндзяго".
Дженнифер была возмущена интересом супруга, он мог подолгу рассказывать о том, какая же талантливая Оливия. Возможно именно из-за этого Энистон и решила подать на развод. Теперь же Теру начал встречаться с Манн.
Дженнифер была возмущена интересом супруга, он мог подолгу рассказывать о том, какая же талантливая Оливия. Возможно именно из-за этого Энистон и решила подать на развод. Теперь же Теру начал встречаться с Манн.
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Ключевые слова: Джастин Теру, Дженнифер Энистон
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Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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