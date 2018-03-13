Джастин Теру после развода положил глаз на свою коллегу

Джастин Теру и Дженнифер Энистон так и не озвучили истинную причину своего развода, поэтому в Сети появляются различные слухи.

По новым данным, брак актеров распался из-за его увлечения коллегой, актрисой Оливией Манн. Будучи женатым, Джастин положил глаз на Оливию во время озвучки мультфильма "Лего Ниндзяго".Дженнифер была возмущена интересом супруга, он мог подолгу рассказывать о том, какая же талантливая Оливия. Возможно именно из-за этого Энистон и решила подать на развод. Теперь же Теру начал встречаться с Манн.