Елизавета II наконец-то дала свое согласие на бракосочетание принца Гарри

Долгое время королева высказывала свое негодование решением внука жениться на разведенной женщине. Но вот на днях Елизавета II наконец-то передумала и официально заявила о своем согласии.«Я даю свое разрешение на заключение брака между моим нежно любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл», — заявила королева.Стоит отметить, что Гарри и Меган официально станут мужем и женой 19 мая этого года.