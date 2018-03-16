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Елизавета II наконец-то дала свое согласие на бракосочетание принца Гарри

Сегодня, 09:04
Королева Елизавета II скептически отнеслась к роману своего внука принца Гарри с голливудской актрисой Меган Маркл.

Елизавета II наконец-то дала свое согласие на бракосочетание принца Гарри
Долгое время королева высказывала свое негодование решением внука жениться на разведенной женщине. Но вот на днях Елизавета II наконец-то передумала и официально заявила о своем согласии.

Елизавета II наконец-то дала свое согласие на бракосочетание принца Гарри


«Я даю свое разрешение на заключение брака между моим нежно любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл», — заявила королева.

Стоит отметить, что Гарри и Меган официально станут мужем и женой 19 мая этого года.

Елизавета II наконец-то дала свое согласие на бракосочетание принца Гарри

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Ключевые слова: Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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