Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Брэд Питт встречается с известной актрисой

Сегодня, 09:35
Недавно западные СМИ сообщили о том, что знаменитые актеры Брэд Питт и Деми Мур закрутили роман.

Брэд Питт встречается с известной актрисой
В последнее время актеры перестали прятаться от общественности и уже начали вместе появляться на публике. По сведениям журналистов, Брэд даже начал заниматься йогой ради избранницы.

Брэд Питт встречается с известной актрисой


Стоит отметить, что и до этого актеры были друзьями, причем именно Деми поддержала Брэда, когда у него начался бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Видимо после этого они и поняли, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.

Брэд Питт встречается с известной актрисой

← Майли Сайрус тщательно подошла к подг... Татьяна Навка вспомнила первую встреч... →

Ключевые слова: Брэд Питт, Деми Мур

Количество просмотров: 3 198
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Брэд Питт налаживает жизнь после развода с Анджелиной Джоли
Анджелина Джоли и Брэд Питт видятся в тайной квартире
Брэд Питт сильно изменился из-за развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт откровенно рассказал, как ему удалось спасти брак с Анджелиной Джоли
Самое популярное за неделю

Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына У известного рэпера и бизнесмена Тимати подрастает четырехлетняя дочь Алиса, воспитанием которой по большей части занимается его мама Симона Юнусова.
Тина Канделаки разместила редкую фотографию своей дочери Известная телеведущая Тина Канделаки не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому в ее микроблоге редко можно увидеть семейные фотографии.
Скарлетт Йохансон решилась на смену имиджа ради новой роли Голливудская актриса Скарлетт Йохансон является очень востребованной в киноиндустрии, один за одним выходят новые фильмы с ее участием.
На квартиру Виталины Цымбалюк-Романовская наложили арест Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор отрицает все обвинения, предъявленные в ее адрес.
Анна Седокова сообщила о том, что привела дочь в клуб Популярная певица Анна Седокова откровенна со своими фолловерами и часто делится с ними подробностями своей жизни.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.