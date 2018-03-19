Брэд Питт встречается с известной актрисой

В последнее время актеры перестали прятаться от общественности и уже начали вместе появляться на публике. По сведениям журналистов, Брэд даже начал заниматься йогой ради избранницы.Стоит отметить, что и до этого актеры были друзьями, причем именно Деми поддержала Брэда, когда у него начался бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Видимо после этого они и поняли, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.