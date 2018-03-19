Стоит отметить, что и до этого актеры были друзьями, причем именно Деми поддержала Брэда, когда у него начался бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Видимо после этого они и поняли, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.
Брэд Питт встречается с известной актрисой
Сегодня, 09:35
Недавно западные СМИ сообщили о том, что знаменитые актеры Брэд Питт и Деми Мур закрутили роман.
В последнее время актеры перестали прятаться от общественности и уже начали вместе появляться на публике. По сведениям журналистов, Брэд даже начал заниматься йогой ради избранницы.
Стоит отметить, что и до этого актеры были друзьями, причем именно Деми поддержала Брэда, когда у него начался бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Видимо после этого они и поняли, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.
Стоит отметить, что и до этого актеры были друзьями, причем именно Деми поддержала Брэда, когда у него начался бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Видимо после этого они и поняли, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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