Потерявшая мужа Виктория Демидова нашла утешение в объятиях мускулистого мужчины

В Сети были опубликованы горячие фотографии Виктории в компании модели и актера Сергея Бойцова, сделанные на Бали. Молодым людям приписали роман, но мужчина поспешил опровергнуть все слухи.«На самом деле мы с Викой отправились на Бали для съемок. Эта фотосессия будет опубликована в одном из журналов. Не понимаю, почему нас заподозрили в романе. На самом деле мы с Викой здесь не одни, просто так получается, что публикуем совместные снимки. Мы хорошие друзья, общаемся уже на протяжении пяти лет. Мы принимали участие в различных фотосессиях, так что давно работаем вместе. Я понимаю, что некоторые сделали выводы, основываясь на кадрах, и теперь обсуждают эту тему, но спешу предупредить и пресечь ненужные слухи – нас не связывают любовные отношения», - ответил СтарХиту Сергей.По мнению некоторых пользователей Сети, Виктория желала смерти своему супругу, чтобы быть с молодым любовником, но сама она опровергает роман с Бойцовым.