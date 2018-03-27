Пара познакомилась несколько лет назад на отдыхе. Женщина смогла найти общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака с Ириной Пеговой. А теперь же, по слухам, новобрачные готовятся к прибавлению в семье.
Дмитрий Орлов тайно оформил брак с беременной подружкой
Сегодня, 09:06
Недавно стало известно о том, что известный актер Дмитрий Орлов сыграл свадьбу со своей возлюбленной, косметологом Натальей Бражник.
Причем официально мужем и женой влюбленные стали 26 декабря 2017 года, но сообщили об этом только сейчас. Нередко в микроблогах супругов появляются совместные фотографии, и они выглядят очень счастливыми.
Пара познакомилась несколько лет назад на отдыхе. Женщина смогла найти общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака с Ириной Пеговой. А теперь же, по слухам, новобрачные готовятся к прибавлению в семье.
Пара познакомилась несколько лет назад на отдыхе. Женщина смогла найти общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака с Ириной Пеговой. А теперь же, по слухам, новобрачные готовятся к прибавлению в семье.
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Ключевые слова: Дмитрий Орлов
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Количество просмотров: 1 274
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, 24smi.org
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Автор фото: Instagram, 24smi.org
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