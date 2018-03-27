Дмитрий Орлов тайно оформил брак с беременной подружкой

Причем официально мужем и женой влюбленные стали 26 декабря 2017 года, но сообщили об этом только сейчас. Нередко в микроблогах супругов появляются совместные фотографии, и они выглядят очень счастливыми.Пара познакомилась несколько лет назад на отдыхе. Женщина смогла найти общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака с Ириной Пеговой. А теперь же, по слухам, новобрачные готовятся к прибавлению в семье.