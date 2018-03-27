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Дмитрий Орлов тайно оформил брак с беременной подружкой

Сегодня, 09:06
Недавно стало известно о том, что известный актер Дмитрий Орлов сыграл свадьбу со своей возлюбленной, косметологом Натальей Бражник.

Дмитрий Орлов тайно оформил брак с беременной подружкой
Причем официально мужем и женой влюбленные стали 26 декабря 2017 года, но сообщили об этом только сейчас. Нередко в микроблогах супругов появляются совместные фотографии, и они выглядят очень счастливыми.

Дмитрий Орлов тайно оформил брак с беременной подружкой


Пара познакомилась несколько лет назад на отдыхе. Женщина смогла найти общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака с Ириной Пеговой. А теперь же, по слухам, новобрачные готовятся к прибавлению в семье.

Дмитрий Орлов тайно оформил брак с беременной подружкой

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Ключевые слова: Дмитрий Орлов

Количество просмотров: 1 274
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, 24smi.org

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