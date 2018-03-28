Анджелина Джоли не собирается замуж, но ходит на свидания

Недавно же все начали обсуждать скорую свадьбу актрисы с бизнесменом из Великобритании, но это оказалось не правдой. По словам инсайдера, Анджелина встречается с агентом по недвижимости.«Брэд и Энджи очень скрытные, когда дело доходит до личной жизни. Энджи говорила нескольким друзьям о том, что она пока еще не готова ходить на свидания, но видится с одним приятным мужчиной в возрасте. Он работает агентом по недвижимости и не является публичным человеком. Энджи очень плохо себя чувствовала после расставания с Брэдом. Поэтому ей пошло на пользу общение с другим взрослым человеком», – делится инсайдер.Также по некоторой информации, Джоли и Питт задумываются о том, чтобы воссоединиться, но на этот раз не оформлять брак официально.