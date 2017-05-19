На днях Лео и его возлюбленная были замечены в Голливуде - фотографу удалось запечатлеть их во время прогулки. Хоть в кадр и не попал поцелуй сладкой парочки, для актера подобное "разоблачение" очень нетипично - ДиКаприо предпочитает тщательно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.
Леонардо ДиКаприо больше не скрывает свой роман
Сегодня, 02:12
Актер Леонардо ДиКаприо и модель Камила Морроне теперь официально вместе.
Впервые о романтических отношениях 43-летнего Леонардо ДиКаприо и его "очередной" модели, 20-летней Камилы Морроне стало известно в середине декабря прошлого года. Официального подтверждения романа западным изданиям пришлось ждать несколько месяцев.
На днях Лео и его возлюбленная были замечены в Голливуде - фотографу удалось запечатлеть их во время прогулки. Хоть в кадр и не попал поцелуй сладкой парочки, для актера подобное "разоблачение" очень нетипично - ДиКаприо предпочитает тщательно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.
На днях Лео и его возлюбленная были замечены в Голливуде - фотографу удалось запечатлеть их во время прогулки. Хоть в кадр и не попал поцелуй сладкой парочки, для актера подобное "разоблачение" очень нетипично - ДиКаприо предпочитает тщательно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.
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Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Камила Морроне
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Количество просмотров: 3 575
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter, daily mail, reddit
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Автор фото: twitter, daily mail, reddit
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