Леонардо ДиКаприо больше не скрывает свой роман

Впервые о романтических отношениях 43-летнего Леонардо ДиКаприо и его "очередной" модели, 20-летней Камилы Морроне стало известно в середине декабря прошлого года. Официального подтверждения романа западным изданиям пришлось ждать несколько месяцев.На днях Лео и его возлюбленная были замечены в Голливуде - фотографу удалось запечатлеть их во время прогулки. Хоть в кадр и не попал поцелуй сладкой парочки, для актера подобное "разоблачение" очень нетипично - ДиКаприо предпочитает тщательно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.