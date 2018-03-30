Кэти Перри перестала скрывать свое воссоединение с Орландо Блумом

Исполнительница устала скрывать свое счастье и наконец-то сделала официальное заявление. Во время концерта в Токио она со сцены призналась в любви к Орландо.«Я чувствую себя любимой — так сильно, как никогда прежде. И моя песня как раз об этом необычайном чувстве — о любви! Она — о тебе и для тебя, мой милый!» — сказала Перри.Стоит отметить, что встречаться знаменитости начали в 2016 году, но спустя почти год отношений приняли решение расстаться.