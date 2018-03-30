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Кэти Перри перестала скрывать свое воссоединение с Орландо Блумом

Сегодня, 10:05
В последнее время в Сети активно обсуждают воссоединение популярной певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума, но они все это время воздерживались от комментариев.

Кэти Перри перестала скрывать свое воссоединение с Орландо Блумом
Исполнительница устала скрывать свое счастье и наконец-то сделала официальное заявление. Во время концерта в Токио она со сцены призналась в любви к Орландо.

Кэти Перри перестала скрывать свое воссоединение с Орландо Блумом


«Я чувствую себя любимой — так сильно, как никогда прежде. И моя песня как раз об этом необычайном чувстве — о любви! Она — о тебе и для тебя, мой милый!» — сказала Перри.

Стоит отметить, что встречаться знаменитости начали в 2016 году, но спустя почти год отношений приняли решение расстаться.

Кэти Перри перестала скрывать свое воссоединение с Орландо Блумом

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Ключевые слова: Кэти Перри, Орландо Блум

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Hello! Russia

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