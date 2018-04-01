Недавно мы писали о том, что Юнес был замечен в ювелирном магазине, где выбирал обручальное кольцо. Возможно Кортни уже ответила согласием на предложение руки и сердца, пока что это остается тайной.
Кортни Кардашьян поделилась первым снимком с молодым возлюбленным
Сегодня, 19:29
На днях Кортни Кардашьян решила порадовать своих подписчиков новой фотографией, которая вызвала большой интерес пользователей Сети.
На снимке Кортни позирует на коленях своего молодого возлюбленного Юнеса Бенджима. Хотя их роман и не был тайной, но это первая совместная фотография, которой сама звезда решила поделиться.
Недавно мы писали о том, что Юнес был замечен в ювелирном магазине, где выбирал обручальное кольцо. Возможно Кортни уже ответила согласием на предложение руки и сердца, пока что это остается тайной.
Недавно мы писали о том, что Юнес был замечен в ювелирном магазине, где выбирал обручальное кольцо. Возможно Кортни уже ответила согласием на предложение руки и сердца, пока что это остается тайной.
← Селена Гомес не хочет вспоминать свой ...
Ключевые слова: Кортни Кардашьян
Количество просмотров: 7 163
Количество просмотров: 7 163
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Кортни Кардашьян поделилась первым снимком с молодым возлюбленным На днях Кортни Кардашьян решила порадовать своих подписчиков новой фотографией, которая вызвала большой интерес пользователей Сети.
Селена Гомес не хочет вспоминать свой роман с Джастином Бибером Недавно стало известно о расставании популярных певцов Селены Гомес и Джастина Бибера, которые не смогли пережить слишком пристальное внимание к своей персоне.
Появилось официальное подтверждение романа Леонардо ДиКаприо с молодой избранницей В конце прошлого года западные таблоиды сообщили о новом романе знаменитого актера Леонардо ДиКаприо с 20-летней Камилой Морроне.
Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые вышел на большую сцену Несколько дней назад популярному певцу Владимиру Преснякову исполнилось 50 лет.
Загрузка...