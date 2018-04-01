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Кортни Кардашьян поделилась первым снимком с молодым возлюбленным

Сегодня, 19:29
На днях Кортни Кардашьян решила порадовать своих подписчиков новой фотографией, которая вызвала большой интерес пользователей Сети.

Кортни Кардашьян поделилась первым снимком с молодым возлюбленным
На снимке Кортни позирует на коленях своего молодого возлюбленного Юнеса Бенджима. Хотя их роман и не был тайной, но это первая совместная фотография, которой сама звезда решила поделиться.

Кортни Кардашьян поделилась первым снимком с молодым возлюбленным


Недавно мы писали о том, что Юнес был замечен в ювелирном магазине, где выбирал обручальное кольцо. Возможно Кортни уже ответила согласием на предложение руки и сердца, пока что это остается тайной.

Кортни Кардашьян поделилась первым снимком с молодым возлюбленным

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Ключевые слова: Кортни Кардашьян

Количество просмотров: 7 163
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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