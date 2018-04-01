Кортни Кардашьян поделилась первым снимком с молодым возлюбленным

На снимке Кортни позирует на коленях своего молодого возлюбленного Юнеса Бенджима. Хотя их роман и не был тайной, но это первая совместная фотография, которой сама звезда решила поделиться.Недавно мы писали о том, что Юнес был замечен в ювелирном магазине, где выбирал обручальное кольцо. Возможно Кортни уже ответила согласием на предложение руки и сердца, пока что это остается тайной.