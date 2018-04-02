Ольга Бузова весело провела время в компании волейболиста

Но посетители были крайне удивлены, увидев, что Ольга находится в компании мужчины. Хотя только несколько дней назад в интервью Бузова признавалась, что до сих пор одна.Очевидцы рассказывают, что пара крепко обнималась и совсем не по-дружески целовалась. Спутником Ольги оказался волейболист Александр Волков, олимпийский чемпион. Хотя, по слухам, мужчина находится в отношениях с подругой Бузовой, поэтому возможно это встреча была просто приятельской.