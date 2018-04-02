Очевидцы рассказывают, что пара крепко обнималась и совсем не по-дружески целовалась. Спутником Ольги оказался волейболист Александр Волков, олимпийский чемпион. Хотя, по слухам, мужчина находится в отношениях с подругой Бузовой, поэтому возможно это встреча была просто приятельской.
Ольга Бузова весело провела время в компании волейболиста
Сегодня, 08:44
В субботу телеведущая и певица Ольга Бузова решила отдохнуть и отправилась в караоке-клуб на Новом Арбате.
Но посетители были крайне удивлены, увидев, что Ольга находится в компании мужчины. Хотя только несколько дней назад в интервью Бузова признавалась, что до сих пор одна.
Очевидцы рассказывают, что пара крепко обнималась и совсем не по-дружески целовалась. Спутником Ольги оказался волейболист Александр Волков, олимпийский чемпион. Хотя, по слухам, мужчина находится в отношениях с подругой Бузовой, поэтому возможно это встреча была просто приятельской.
Очевидцы рассказывают, что пара крепко обнималась и совсем не по-дружески целовалась. Спутником Ольги оказался волейболист Александр Волков, олимпийский чемпион. Хотя, по слухам, мужчина находится в отношениях с подругой Бузовой, поэтому возможно это встреча была просто приятельской.
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Ключевые слова: Ольга Бузова
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Количество просмотров: 3 016
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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