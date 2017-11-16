«Воскресшая» Настасья Самбурская нашла себе нового бойфренда

Когда Настасья Самбурская пропала из инстаграм, только самые наивные поверили в то, что она получила травмы и лежит в больнице. Больше верилось в то, что она завела новые отношения и где-то уединилась с бойфрендом.

По большому счету, так и получилось. Где и с кем Самбурская провела майские каникулы, она не сообщила, но, спустя месяц, вернувшись в инстаграм, дала понять своим поклонникам, что просто решила больше времени посвящать своему любимому человеку.Стоит напомнить, что все предыдущие романы Настасьи Самбурской, включая брак, оказались недолговечными, но может быть теперь, Настасья сделала какие-то выводы и все изменится..