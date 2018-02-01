Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой

Свадьба в очень богатой семье далеко не всегда должна быть слишком роскошной и переходящей все грани здравого смысла. Пример тихого семейного торжества продемонстрировал один из представителей династии Хилтон, а именно младший брат Пэрис Баррон.
Он сыграл свадьбу со своей избранницей Тессой фон Вальдердорфф в уютной церкви на острове Сен-Бартелеми.
На церемонии присутствовали лишь родные и самые близкие друзья и, конечно, старшая сестра Пэрис, которая в скором времени также может оправиться под венец.
Автор: Katarina
Автор фото: instagram, wmagazine.com, bendzeitung-muenchen.de
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