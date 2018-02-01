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Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой

Сегодня, 21:14
Наследник многомиллионного состояния и брат светской львицы Пэрис Хилтон Баррон сочетался браком со своей возлюбленной.

Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой
Свадьба в очень богатой семье далеко не всегда должна быть слишком роскошной и переходящей все грани здравого смысла. Пример тихого семейного торжества продемонстрировал один из представителей династии Хилтон, а именно младший брат Пэрис Баррон.

Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой


Он сыграл свадьбу со своей избранницей Тессой фон Вальдердорфф в уютной церкви на острове Сен-Бартелеми.

Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой


Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой


Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой


На церемонии присутствовали лишь родные и самые близкие друзья и, конечно, старшая сестра Пэрис, которая в скором времени также может оправиться под венец.

Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон, Баррон Хилтон, Тесса фон Вальдердорфф

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, wmagazine.com, bendzeitung-muenchen.de

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