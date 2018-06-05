Напомним, что режиссер был женат два раза. От певицы Анастасии Кочетковой у Резо подрастает дочь Мария, а от актрисы Надежды Михалковой - двое детей, сын Иван и дочь Нина.
Резо Гигинеишвили подтвердил свой роман с известной бизнесвумен
Сегодня, 10:31
2 июня в Сочи состоялось открытие ежегодного фестиваля "Кинотавр", который собирает огромное количество российских представителей шоу-бизнеса.
Сенсацией открытия стало появление режиссера Резо Гигинеишвили с бизнесвумен Надеждой Оболонцевой. Об их романе общественность начала говорить еще прошлой зимой, но сам Резо отказывается комментировать свои новые отношения.
Напомним, что режиссер был женат два раза. От певицы Анастасии Кочетковой у Резо подрастает дочь Мария, а от актрисы Надежды Михалковой - двое детей, сын Иван и дочь Нина.
Напомним, что режиссер был женат два раза. От певицы Анастасии Кочетковой у Резо подрастает дочь Мария, а от актрисы Надежды Михалковой - двое детей, сын Иван и дочь Нина.
← Анастасия Макеева усомнилась в талант... Татьяна Васильева попросила оценить с... →
Ключевые слова: Резо Гигинеишвили
Количество просмотров: 1 794
Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Друг Юлии Барановской публично признался ей в любви О любовных романах Юлии Барановской вообще ничего не слышно, но в её жизни есть мужчина, который открыто признаётся ей в любви.
Виктория Боня засветила на фото торчащий сосочек Виктория Боня очень любит селфи и чем пикантнее фотография, тем лучше.
Татьяна Васильева попросила оценить свой молодежный образ 71-летняя актриса Татьяна Васильева часто делится с поклонниками новыми фотографиями из повседневной жизни.
Резо Гигинеишвили подтвердил свой роман с известной бизнесвумен 2 июня в Сочи состоялось открытие ежегодного фестиваля "Кинотавр", который собирает огромное количество российских представителей шоу-бизнеса.
Загрузка...