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Резо Гигинеишвили подтвердил свой роман с известной бизнесвумен

Сегодня, 10:31
2 июня в Сочи состоялось открытие ежегодного фестиваля "Кинотавр", который собирает огромное количество российских представителей шоу-бизнеса.

Резо Гигинеишвили подтвердил свой роман с известной бизнесвумен
Сенсацией открытия стало появление режиссера Резо Гигинеишвили с бизнесвумен Надеждой Оболонцевой. Об их романе общественность начала говорить еще прошлой зимой, но сам Резо отказывается комментировать свои новые отношения.

Резо Гигинеишвили подтвердил свой роман с известной бизнесвумен


Напомним, что режиссер был женат два раза. От певицы Анастасии Кочетковой у Резо подрастает дочь Мария, а от актрисы Надежды Михалковой - двое детей, сын Иван и дочь Нина.

Резо Гигинеишвили подтвердил свой роман с известной бизнесвумен

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Ключевые слова: Резо Гигинеишвили

Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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