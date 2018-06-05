Резо Гигинеишвили подтвердил свой роман с известной бизнесвумен

Сенсацией открытия стало появление режиссера Резо Гигинеишвили с бизнесвумен Надеждой Оболонцевой. Об их романе общественность начала говорить еще прошлой зимой, но сам Резо отказывается комментировать свои новые отношения.Напомним, что режиссер был женат два раза. От певицы Анастасии Кочетковой у Резо подрастает дочь Мария, а от актрисы Надежды Михалковой - двое детей, сын Иван и дочь Нина.