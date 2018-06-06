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Кортни Кокс активно готовится к своей свадьбе

Сегодня, 11:02
Несколько дней назад появилась информация о том, что знаменитая актриса Кортни Кокс, которая прославилась после съемок в нашумевшем сериале "Друзья", собирается выйти замуж за своего избранника, гитариста группы Snow Patrol Джонни Макдэйда.

Кортни Кокс активно готовится к своей свадьбе
Помолвка пары состоялась еще четыре года назад, и все это время поклонники с нетерпением ждали, когда же состоится долгожданное бракосочетание.
Конечно же, на свою свадьбу Кортни позвала близкую подругу Дженнифер Энистон, которая помогла примириться Кокс с возлюбленным после расставания в 2015 году.

Кортни Кокс активно готовится к своей свадьбе


Стоит отметить, что до этого Кортни 15 лет состояла в браке с Дэвидом Аркеттом, от которого родила дочь Коко.

Кортни Кокс активно готовится к своей свадьбе

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Ключевые слова: Кортни Кокс

Количество просмотров: 1 092
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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