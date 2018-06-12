Ариана Гранде собралась сыграть свадьбу с бойфрендом спустя месяц после начала отношений

Но видимо у влюбленных все серьезно, молодой человек уже успел сделать Ариане предложение руки и сердца, на что она ответила согласием. О романе пары общественность заговорила в конце мая, когда в Сети появились первые снимки влюбленных.Близкие пары уверены, что они подходят друг другу и являются идеальной парой. Теперь все с нетерпением ждут свадьбы Арианы и Пита. Хотя прошлые отношения певицы закончились только в начале мая этого года.