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Ариана Гранде собралась сыграть свадьбу с бойфрендом спустя месяц после начала отношений

Сегодня, 12:45
Певица Ариана Гранде больше месяца назад начала встречаться с американским актером Питом Дэвидсоном.

Ариана Гранде собралась сыграть свадьбу с бойфрендом спустя месяц после начала отношений
Но видимо у влюбленных все серьезно, молодой человек уже успел сделать Ариане предложение руки и сердца, на что она ответила согласием. О романе пары общественность заговорила в конце мая, когда в Сети появились первые снимки влюбленных.

Ариана Гранде собралась сыграть свадьбу с бойфрендом спустя месяц после начала отношений


Близкие пары уверены, что они подходят друг другу и являются идеальной парой. Теперь все с нетерпением ждут свадьбы Арианы и Пита. Хотя прошлые отношения певицы закончились только в начале мая этого года.

Ариана Гранде собралась сыграть свадьбу с бойфрендом спустя месяц после начала отношений

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Ключевые слова: Ариана Гранде

Количество просмотров: 2 444
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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