Близкие пары уверены, что они подходят друг другу и являются идеальной парой. Теперь все с нетерпением ждут свадьбы Арианы и Пита. Хотя прошлые отношения певицы закончились только в начале мая этого года.
Ариана Гранде собралась сыграть свадьбу с бойфрендом спустя месяц после начала отношений
Сегодня, 12:45
Певица Ариана Гранде больше месяца назад начала встречаться с американским актером Питом Дэвидсоном.
Но видимо у влюбленных все серьезно, молодой человек уже успел сделать Ариане предложение руки и сердца, на что она ответила согласием. О романе пары общественность заговорила в конце мая, когда в Сети появились первые снимки влюбленных.
Близкие пары уверены, что они подходят друг другу и являются идеальной парой. Теперь все с нетерпением ждут свадьбы Арианы и Пита. Хотя прошлые отношения певицы закончились только в начале мая этого года.
Близкие пары уверены, что они подходят друг другу и являются идеальной парой. Теперь все с нетерпением ждут свадьбы Арианы и Пита. Хотя прошлые отношения певицы закончились только в начале мая этого года.
← Поклонники были шокированы, увидев Ел... Анастасия Костенко в день рождения мл... →
Ключевые слова: Ариана Гранде
Количество просмотров: 2 444
Количество просмотров: 2 444
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Нежный образ Екатерины Климовой восхитил ее фанатов Российская актриса Екатерина Климова является очень известной, за ее личной жизнью следят большое количество пользователей Сети.
Лейсан Утяшева обещала делиться снимками с отдыха Некоторое время назад Лейсан Утяшева с супругом Павлом Волей отправилась в долгожданный отпуск в Исландию.
Новый наряд Ларисы Гузеевой был раскритикован ее поклонниками На днях в микроблоге известной телеведущей Ларисы Гузеевой появилась фотография, которая была жестко раскритикована пользователями Сети.
Наталья Краско поделилась своими переживаниями в откровенном посте Молодая супруга Ивана Краско Наталья Шевель находится под пристальным вниманием общественности.
Загрузка...