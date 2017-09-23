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Почему Роман Насти Ивлевой и Элджея закончится после съемок клипа

Сегодня, 15:28
В течение года Настя Ивлева успела побывать в отношениях сразу с тремя музыкантами – Бородиным, Майами и Элджеем.

Почему Роман Насти Ивлевой и Элджея закончится после съемок клипа
В октябре прошлого года стало известно, что после длительных отношений и съемок клипа на песню «Родная», расстались Настя Ивлева и Арсений Бородин.

Почему Роман Насти Ивлевой и Элджея закончится после съемок клипа


Арсений причин не называл, но в то же самое время заговорили о романе Насти с Олегом Майами. Отношения эти были более, чем странными. Сначала он признается ей в любви в «Дневнике хача», а потом у них, типа, роман, съёмки в клипе и всё.

Почему Роман Насти Ивлевой и Элджея закончится после съемок клипа


Теперь вот Элджей, который сейчас находится если не на пике популярности, то где-то рядом. Парочка одновременно опубликовала одинаковые фотографии, сопроводив их смайликами и сердечками, что является неким намеком на отношения.

Так что, судя по комментариям поклонников Насти и Элджея, далеко не все верят, что эти отношения искренние, а считают это обычным пиаром друг друга. Ждем клипа?

Почему Роман Насти Ивлевой и Элджея закончится после съемок клипа

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Ключевые слова: Настя Ивлева, Арсений Бородин, Олег Майами, Элджей

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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