Почему Роман Насти Ивлевой и Элджея закончится после съемок клипа

В октябре прошлого года стало известно, что после длительных отношений и съемок клипа на песню «Родная», расстались Настя Ивлева и Арсений Бородин.Арсений причин не называл, но в то же самое время заговорили о романе Насти с Олегом Майами. Отношения эти были более, чем странными. Сначала он признается ей в любви в «Дневнике хача», а потом у них, типа, роман, съёмки в клипе и всё.Теперь вот Элджей, который сейчас находится если не на пике популярности, то где-то рядом. Парочка одновременно опубликовала одинаковые фотографии, сопроводив их смайликами и сердечками, что является неким намеком на отношения.Так что, судя по комментариям поклонников Насти и Элджея, далеко не все верят, что эти отношения искренние, а считают это обычным пиаром друг друга. Ждем клипа?