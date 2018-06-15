Анастасия Волочкова счастлива в новых отношениях

Балерина Анастасия Волочкова является активным пользователем Сети, она часто рассказывает поклонникам, что происходит в ее личной жизни.
Некоторое время назад Анастасия рассталась со своим бойфрендом, программистом Михаилом. Но недолго Волочкова была одна, на днях она сообщила, что у нее появилась новая любовь.
"Мои дорогие, вот такая у нас красота… Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас горел огонь в душе и в сердце и огонь любви, конечно же. У меня он горит, уже новый, не скрою. Но свой огонь я вам подарю на сцене", – заявила балерина.
Напомним, что Анастасия и Михаил много времени проводили вместе и активно делились совместными снимками.
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