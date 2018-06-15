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Анастасия Волочкова счастлива в новых отношениях

Сегодня, 11:25
Балерина Анастасия Волочкова является активным пользователем Сети, она часто рассказывает поклонникам, что происходит в ее личной жизни.

Анастасия Волочкова счастлива в новых отношениях
Некоторое время назад Анастасия рассталась со своим бойфрендом, программистом Михаилом. Но недолго Волочкова была одна, на днях она сообщила, что у нее появилась новая любовь.

Анастасия Волочкова счастлива в новых отношениях


"Мои дорогие, вот такая у нас красота… Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас горел огонь в душе и в сердце и огонь любви, конечно же. У меня он горит, уже новый, не скрою. Но свой огонь я вам подарю на сцене", – заявила балерина.

Напомним, что Анастасия и Михаил много времени проводили вместе и активно делились совместными снимками.

Анастасия Волочкова счастлива в новых отношениях

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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