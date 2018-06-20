Крис Пратт закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера

Но так до сих пор Крис не смог построить ни с кем длительных отношений. Недавно же Крис был замечен в компании 28-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.Папарацци удалось запечатлеть их во время совместного пикника. По сведениям, пара мила беседовала, и они просто светились от счастья. Пока что сам Крис Пратт никак не отреагировал на данную информацию, поэтому правда ли это, остается лишь догадываться.