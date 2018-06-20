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Крис Пратт закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера

Сегодня, 10:28
После того как Крис Пратт и Анна Фарис объявили о своем разводе, актеру начали приписывать романы с коллегами.

Крис Пратт закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера
Но так до сих пор Крис не смог построить ни с кем длительных отношений. Недавно же Крис был замечен в компании 28-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

Крис Пратт закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера


Папарацци удалось запечатлеть их во время совместного пикника. По сведениям, пара мила беседовала, и они просто светились от счастья. Пока что сам Крис Пратт никак не отреагировал на данную информацию, поэтому правда ли это, остается лишь догадываться.

Крис Пратт закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера

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Ключевые слова: Крис Пратт

Количество просмотров: 975
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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