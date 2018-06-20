Папарацци удалось запечатлеть их во время совместного пикника. По сведениям, пара мила беседовала, и они просто светились от счастья. Пока что сам Крис Пратт никак не отреагировал на данную информацию, поэтому правда ли это, остается лишь догадываться.
Крис Пратт закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера
Сегодня, 10:28
После того как Крис Пратт и Анна Фарис объявили о своем разводе, актеру начали приписывать романы с коллегами.
Но так до сих пор Крис не смог построить ни с кем длительных отношений. Недавно же Крис был замечен в компании 28-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.
Папарацци удалось запечатлеть их во время совместного пикника. По сведениям, пара мила беседовала, и они просто светились от счастья. Пока что сам Крис Пратт никак не отреагировал на данную информацию, поэтому правда ли это, остается лишь догадываться.
Папарацци удалось запечатлеть их во время совместного пикника. По сведениям, пара мила беседовала, и они просто светились от счастья. Пока что сам Крис Пратт никак не отреагировал на данную информацию, поэтому правда ли это, остается лишь догадываться.
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Ключевые слова: Крис Пратт
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Количество просмотров: 975
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Сплетник
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Автор фото: Instagram, Сплетник
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