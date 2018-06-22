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Джорджина Родригес показала роскошное помолвочное кольцо

Сегодня, 09:26
В настоящее время футболист Криштиану Роналду находится в России, где проходит Чемпионат мира по футболу.

Джорджина Родригес показала роскошное помолвочное кольцо
Поддержать возлюбленного прилетела и его возлюбленная Джорджина Родригес, которая посетила матч Португалии и Марокко в Москве. Девушка с удовольствием болела за Криштиану.

Джорджина Родригес показала роскошное помолвочное кольцо


Папарацци удалось заметить, что на безымянном пальце левой руки Родригес красуется шикарное кольцо с крупным бриллиантом. Теперь же о скорой свадьбе влюбленных не остается сомнений.

Напомним, что Криштиану и Джорджина встречаются уже почти год.

Джорджина Родригес показала роскошное помолвочное кольцо

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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