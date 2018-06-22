Джорджина Родригес показала роскошное помолвочное кольцо

Поддержать возлюбленного прилетела и его возлюбленная Джорджина Родригес, которая посетила матч Португалии и Марокко в Москве. Девушка с удовольствием болела за Криштиану.
Папарацци удалось заметить, что на безымянном пальце левой руки Родригес красуется шикарное кольцо с крупным бриллиантом. Теперь же о скорой свадьбе влюбленных не остается сомнений.
Напомним, что Криштиану и Джорджина встречаются уже почти год.
Ключевые слова: Криштиану Роналду
, Джорджина Родригес
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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