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Рианна присматривается к Роберту Паттинсону

Сегодня, 09:43
Недавно западные таблоиды поделились информацией о том, что у знаменитой певицы Рианны появился новый возлюбленный.

Рианна присматривается к Роберту Паттинсону
Избранником исполнительницы стал актер Роберт Паттинсон. Пара встречается только несколько недель. Они ходят на свидания, но пока что только присматриваются друг к другу. Причем Роберта и Рианну свела их общая знакомая Кэти Перри.

Рианна присматривается к Роберту Паттинсону


«Кэти считает, что они могли бы стать идеальной парой. И так вышло, что как раз они оба были свободны, так что она не упустила шанса их свести», - заявил инсайдер.

Напомним, что некоторое время назад Рианна разорвала отношения с миллиардером Хассаном Джамилем.

Рианна присматривается к Роберту Паттинсону

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Ключевые слова: Рианна, Роберт Паттинсон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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