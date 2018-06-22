Рианна присматривается к Роберту Паттинсону

Избранником исполнительницы стал актер Роберт Паттинсон. Пара встречается только несколько недель. Они ходят на свидания, но пока что только присматриваются друг к другу. Причем Роберта и Рианну свела их общая знакомая Кэти Перри.
«Кэти считает, что они могли бы стать идеальной парой. И так вышло, что как раз они оба были свободны, так что она не упустила шанса их свести», - заявил инсайдер.
Напомним, что некоторое время назад Рианна разорвала отношения с миллиардером Хассаном Джамилем.
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