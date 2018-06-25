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Агата Муцениеце отреагировала на новости о своем романе с Дмитрием Нагиевым

Сегодня, 09:51
Некоторое время назад российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный рассказали о серьезных проблемах в семье.

Агата Муцениеце отреагировала на новости о своем романе с Дмитрием Нагиевым
Но тем не менее супруги пытаются сохранить брак, теперь же в Сети возникают многочисленные слухи о любовных связях Агаты и Павла, которые и стали причиной разлада. Агату обвиняют в том, что у нее роман с ведущим Дмитрием Нагиевым.

Агата Муцениеце отреагировала на новости о своем романе с Дмитрием Нагиевым


«Ну, вот! Зачем они всегда рассказывают всё самое секретное!» - посмеялась над этой информацией актриса.

Стоит отметить, что супруги уже официально заявляли, что в их конфликте не виновата третья сторона.

Агата Муцениеце отреагировала на новости о своем романе с Дмитрием Нагиевым

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев

Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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