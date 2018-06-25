Агата Муцениеце отреагировала на новости о своем романе с Дмитрием Нагиевым

Но тем не менее супруги пытаются сохранить брак, теперь же в Сети возникают многочисленные слухи о любовных связях Агаты и Павла, которые и стали причиной разлада. Агату обвиняют в том, что у нее роман с ведущим Дмитрием Нагиевым.
«Ну, вот! Зачем они всегда рассказывают всё самое секретное!» - посмеялась над этой информацией актриса.
Стоит отметить, что супруги уже официально заявляли, что в их конфликте не виновата третья сторона.
Ключевые слова: Агата Муцениеце
, Павел Прилучный
, Дмитрий Нагиев
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