Агата Муцениеце отреагировала на новости о своем романе с Дмитрием Нагиевым

Но тем не менее супруги пытаются сохранить брак, теперь же в Сети возникают многочисленные слухи о любовных связях Агаты и Павла, которые и стали причиной разлада. Агату обвиняют в том, что у нее роман с ведущим Дмитрием Нагиевым.«Ну, вот! Зачем они всегда рассказывают всё самое секретное!» - посмеялась над этой информацией актриса.Стоит отметить, что супруги уже официально заявляли, что в их конфликте не виновата третья сторона.