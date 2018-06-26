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Джастин Теру и Эмма Стоун решили сделать следующий шаг в своих отношениях

Сегодня, 09:10
Знаменитые актрисы Эмма Стоун и Дженнифер Энистон были хорошими подругами, но, судя по всему, их дружбе пришел конец.

Джастин Теру и Эмма Стоун решили сделать следующий шаг в своих отношениях
Недавно западные таблоиды распространили информацию о том, что Джастин и Эмма решили жить под одной крышей. По сведениям источника, Теру на некоторое время переезжает в Лос-Анджелес из Нью-Йорка и видимо жить будет у Эммы.

Джастин Теру и Эмма Стоун решили сделать следующий шаг в своих отношениях


«Кажется, самый страшный ночной кошмар Энистон стал реальностью. Стоун нарушила все правила дружбы», — заявил инсайдер.

Стоит отметить, что роман между Джастином и Дженнифер начался в 2011 году, через четыре года они сыграли свадьбу, но этой зимой сообщили о разводе.

Джастин Теру и Эмма Стоун решили сделать следующий шаг в своих отношениях

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Ключевые слова: Джастин Теру, Дженнифер Энистон, Эмма Стоун

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA, Ok-magazine.ru

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