Джастин Теру и Эмма Стоун решили сделать следующий шаг в своих отношениях

Недавно западные таблоиды распространили информацию о том, что Джастин и Эмма решили жить под одной крышей. По сведениям источника, Теру на некоторое время переезжает в Лос-Анджелес из Нью-Йорка и видимо жить будет у Эммы.«Кажется, самый страшный ночной кошмар Энистон стал реальностью. Стоун нарушила все правила дружбы», — заявил инсайдер.Стоит отметить, что роман между Джастином и Дженнифер начался в 2011 году, через четыре года они сыграли свадьбу, но этой зимой сообщили о разводе.