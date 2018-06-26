Джастин Теру и Эмма Стоун решили сделать следующий шаг в своих отношениях

Знаменитые актрисы Эмма Стоун и Дженнифер Энистон были хорошими подругами, но, судя по всему, их дружбе пришел конец.
Недавно западные таблоиды распространили информацию о том, что Джастин и Эмма решили жить под одной крышей. По сведениям источника, Теру на некоторое время переезжает в Лос-Анджелес из Нью-Йорка и видимо жить будет у Эммы.
«Кажется, самый страшный ночной кошмар Энистон стал реальностью. Стоун нарушила все правила дружбы», — заявил инсайдер.
Стоит отметить, что роман между Джастином и Дженнифер начался в 2011 году, через четыре года они сыграли свадьбу, но этой зимой сообщили о разводе.
Ключевые слова: Джастин Теру
, Дженнифер Энистон
, Эмма Стоун
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA, Ok-magazine.ru
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