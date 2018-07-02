На снимках можно заметить, что Кейли выбрала для свадьбы традиционное белое платье, который позже сменила на белый кружевной комбинезон. Влюбленные вместе уже больше двух лет. До этого актриса была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, но их брак распался спустя два года.
Кейли Куоко сочеталась узами брака
Сегодня, 11:44
Прошлой осенью появилась информация о помолвке актрисы Кейли Куоко, которая полюбилась зрителям после съемок в сериале "Теория большого взрыва".
На днях же стало известно о том, что актриса официально зарегистрировала брак с избранником Карлом Куком. Торжество состоялось в Сан-Диего. В микроблогах новобрачных появились свадебные фотографии.
На снимках можно заметить, что Кейли выбрала для свадьбы традиционное белое платье, который позже сменила на белый кружевной комбинезон. Влюбленные вместе уже больше двух лет. До этого актриса была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, но их брак распался спустя два года.
На снимках можно заметить, что Кейли выбрала для свадьбы традиционное белое платье, который позже сменила на белый кружевной комбинезон. Влюбленные вместе уже больше двух лет. До этого актриса была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, но их брак распался спустя два года.
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Ключевые слова: Кейли Куоко
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Количество просмотров: 221
Автор: zvezdaПерейти в галерею
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Автор фото: Instagram
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