Юлия Началова впервые решилась поговорить на тему нового избранника

Но вот на премии "Муз-ТВ" месяц назад исполнительница впервые вышла в свет с новым возлюбленным Вячеславом. Недавно же в интервью Юлия впервые решила рассказать о бойфренде, она призналась, что дочка очень рада за нее.«Верочка реально заявила в паре интервью, которые давала самостоятельно, что хочет, чтобы ее мама встретила настоящую любовь, вышла замуж и была счастливой, — поведала Началова. — Слава, правда, импозантный и очень приятный мужчина. Мы познакомились на одном из моих концертов, он подарил букет цветов. Разговорились и поняли, что понравились друг другу. Сейчас присматриваемся, созваниваемся, встречаемся. Но пока считаю себя свободной и независимой женщиной. Кстати, на этих эмоциях написала новую песню о том, что мы должны быть сильными и сами строить судьбу».По словам Юлии, она спокойно относится к одиночеству, тем более она никогда не бывает одна, у нее есть родители, близкие друзья и любимая дочь Вера.