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Юлия Началова впервые решилась поговорить на тему нового избранника

Сегодня, 10:27
После расставания с хоккеистом Александром Фроловым певица Юлия Началова долгое время была одна.

Юлия Началова впервые решилась поговорить на тему нового избранника
Но вот на премии "Муз-ТВ" месяц назад исполнительница впервые вышла в свет с новым возлюбленным Вячеславом. Недавно же в интервью Юлия впервые решила рассказать о бойфренде, она призналась, что дочка очень рада за нее.

Юлия Началова впервые решилась поговорить на тему нового избранника


«Верочка реально заявила в паре интервью, которые давала самостоятельно, что хочет, чтобы ее мама встретила настоящую любовь, вышла замуж и была счастливой, — поведала Началова. — Слава, правда, импозантный и очень приятный мужчина. Мы познакомились на одном из моих концертов, он подарил букет цветов. Разговорились и поняли, что понравились друг другу. Сейчас присматриваемся, созваниваемся, встречаемся. Но пока считаю себя свободной и независимой женщиной. Кстати, на этих эмоциях написала новую песню о том, что мы должны быть сильными и сами строить судьбу».

По словам Юлии, она спокойно относится к одиночеству, тем более она никогда не бывает одна, у нее есть родители, близкие друзья и любимая дочь Вера.

Юлия Началова впервые решилась поговорить на тему нового избранника

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Ключевые слова: Юлия Началова

Количество просмотров: 3 029
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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