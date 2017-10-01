Джорджина Родригес показала откровенное фото с Криштиану Роналду

После завершения участия сборной Португалии в Чемпионате мира по футболу в России, капитан команды Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес отправились в заслуженный отпуск. Помимо Родригес, которая впервые продемонстрировала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом на одном из матчей, в России Роналду поддерживали его мама и старший сын.Выбор звездной пары пал на один из роскошных курортов Греции - они проводят время на яхте вместе с Криштиану-младшим. Судя по свежему и весьма пикантному фото, свадьба Криштиану и Джорджины действительно состоится - она намечена на август.