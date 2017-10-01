Выбор звездной пары пал на один из роскошных курортов Греции - они проводят время на яхте вместе с Криштиану-младшим. Судя по свежему и весьма пикантному фото, свадьба Криштиану и Джорджины действительно состоится - она намечена на август.
Джорджина Родригес показала откровенное фото с Криштиану Роналду
Вчера, 22:10
Невеста знаменитого футболиста Джорджина Родригес выложила в сеть горячее фото с отдыха.
После завершения участия сборной Португалии в Чемпионате мира по футболу в России, капитан команды Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес отправились в заслуженный отпуск. Помимо Родригес, которая впервые продемонстрировала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом на одном из матчей, в России Роналду поддерживали его мама и старший сын.
Выбор звездной пары пал на один из роскошных курортов Греции - они проводят время на яхте вместе с Криштиану-младшим. Судя по свежему и весьма пикантному фото, свадьба Криштиану и Джорджины действительно состоится - она намечена на август.
Выбор звездной пары пал на один из роскошных курортов Греции - они проводят время на яхте вместе с Криштиану-младшим. Судя по свежему и весьма пикантному фото, свадьба Криштиану и Джорджины действительно состоится - она намечена на август.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Количество просмотров: 7 969
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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