Николай Басков рассказал, состоится ли его свадьба с Викторией Лопыревой

Но бракосочетание так и не состоялось, так как было назначено на 5 октября, в день когда много лет назад скончался дедушка исполнителя. Позже влюбленные сказали, что свадьба состоится, но дата пока неизвестна."У нас сейчас очень сложные, непростые отношения, – поделился Басков в интервью Dni.Ru. – Жизнь покажет, во что выльются наши отношения – в свадьбу или просто в теплые дружеские отношения. Мы – люди творческие, увлекающиеся, и то, что эта девушка есть в моей жизни – счастье. Вика помогла мне более спортивно смотреть на жизнь, и вообще с ней все заиграло новыми красками. Мне очень льстит, что рядом со мной одна из самых красивых женщин России".Стоит отметить, что многие не верили в историю со свадьбой Баскова и Лопыревой, считая, что это был просто пиар-ход, видимо они все таки были правы.