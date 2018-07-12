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Николай Басков рассказал, состоится ли его свадьба с Викторией Лопыревой

Сегодня, 09:52
Осенью прошлого года для всех поклонников была неожиданностью новость о свадьбе популярного певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой.

Николай Басков рассказал, состоится ли его свадьба с Викторией Лопыревой
Но бракосочетание так и не состоялось, так как было назначено на 5 октября, в день когда много лет назад скончался дедушка исполнителя. Позже влюбленные сказали, что свадьба состоится, но дата пока неизвестна.

Николай Басков рассказал, состоится ли его свадьба с Викторией Лопыревой


"У нас сейчас очень сложные, непростые отношения, – поделился Басков в интервью Dni.Ru. – Жизнь покажет, во что выльются наши отношения – в свадьбу или просто в теплые дружеские отношения. Мы – люди творческие, увлекающиеся, и то, что эта девушка есть в моей жизни – счастье. Вика помогла мне более спортивно смотреть на жизнь, и вообще с ней все заиграло новыми красками. Мне очень льстит, что рядом со мной одна из самых красивых женщин России".

Стоит отметить, что многие не верили в историю со свадьбой Баскова и Лопыревой, считая, что это был просто пиар-ход, видимо они все таки были правы.

Николай Басков рассказал, состоится ли его свадьба с Викторией Лопыревой

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Ключевые слова: Николай Басков, Виктория Лопырева

Количество просмотров: 2 756
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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