Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли в свет вместе

Самые первые сообщения о романе знаменитостей появились ещё два года назад, однако спустя некоторое время пара распалась. Орландо и Кэти вновь заметили вместе в начале текущего года и с тех пор они уже не расставались.Впрочем, новые снимки пары лучше всяких слов - Блум и Пэрри прибыли в Монако на торжественный вечер, посвященный защите океанов - на дорожке звезды впервые предстали вместе и выглядели очень счастливыми.