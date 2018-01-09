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Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли в свет вместе

Вчера, 21:02
Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри больше не скрывают свой роман.

Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли в свет вместе
Самые первые сообщения о романе знаменитостей появились ещё два года назад, однако спустя некоторое время пара распалась. Орландо и Кэти вновь заметили вместе в начале текущего года и с тех пор они уже не расставались.

Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли в свет вместе


Впрочем, новые снимки пары лучше всяких слов - Блум и Пэрри прибыли в Монако на торжественный вечер, посвященный защите океанов - на дорожке звезды впервые предстали вместе и выглядели очень счастливыми.

Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли в свет вместе


Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли в свет вместе

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Ключевые слова: Орландо Блум, Кэти Перри

Количество просмотров: 1 794
Автор: Katarina

Автор фото: wmagazine.com, refinery29.com, instagram

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