Егор Крид признался, в какой позе хочет секса

"Так с кем же встречается и занимается сексом Крид?"- задаются вопросом фанатки.Сам Егор отвечает на это, сказками о том, что его сердце свободно. Хотя многие поговаривают, что у такого красавчика просто не может не быть девушки.Несколько часов Егор разместил в блоге пост в окружении лежащих вокруг него девушек, несмотря на то, что это кадр из клипа "Цвет настроения чёрный", Крид подписал картинку цитатой из другой песни:"Я устал, хочу любви, да так, чтоб наверх... Хотя... нет".В итоге так и не стало понятно - Егор или просто устал от количества секса и девушек, или просто решил, что лучше энергию отправить в иное русло, нежели занятия плотскими утехами.