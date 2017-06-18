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Егор Крид признался, в какой позе хочет секса

Вчера, 23:16
24-летний певец Егор Крид после шоу "Холостяк" так и не нашёл себе жену.

Егор Крид признался, в какой позе хочет секса
"Так с кем же встречается и занимается сексом Крид?"

- задаются вопросом фанатки.

Сам Егор отвечает на это, сказками о том, что его сердце свободно. Хотя многие поговаривают, что у такого красавчика просто не может не быть девушки.

Несколько часов Егор разместил в блоге пост в окружении лежащих вокруг него девушек, несмотря на то, что это кадр из клипа "Цвет настроения чёрный", Крид подписал картинку цитатой из другой песни:

"Я устал, хочу любви, да так, чтоб наверх... Хотя... нет".

Егор Крид признался, в какой позе хочет секса


В итоге так и не стало понятно - Егор или просто устал от количества секса и девушек, или просто решил, что лучше энергию отправить в иное русло, нежели занятия плотскими утехами.

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Ключевые слова: Егор Крид

Количество просмотров: 1 456
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/egorkreed

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